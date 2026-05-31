◆独立リーグ交流戦ＢＣ山梨４―１巨人３軍（３１日・山日ＹＢＳ球場）巨人３軍がＢＣ山梨に敗戦した。初回、「３番・一塁」で出場したフェリスが１死一塁で左翼に先制適時二塁打を放った。６回先頭では中堅に二塁打を放ち長打力をアピールした。先発の石田充は制球に苦しみ４回７四死球４失点（自責３）でマウンドを降りた。西川が２回、吹田が１回、河野が１回を無失点に抑えるも序盤の失点が響く結果となった。