◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同７５位のアイスランドに１―０で勝利した。＊＊＊＊６月１１日（日本時間１２日）のＷ杯開幕まで残り２週間を切った。国内での最後の試合も終わり、ここから本格的に本大会への準備が始まる。２５日から国内合宿を始めた日本代表は６月２日には事前キャップ地のメキシコ・モンテレイへ出発。