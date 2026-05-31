◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。試合後は、Ｗ杯本番へ向けて壮行セレモニーが行われた。森保一監督は「難しい戦いでしたが、粘り強く戦ってくれて、最後にゴールを奪い、勝つことができました」と試合を振り返り「選手の頑張りはもちろん、何よりもここ