日本―アイスランド後半、決勝ゴールを決める小川（左から4人目）＝MUFGスタジアムサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する日本代表は31日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）での壮行試合でアイスランド代表を1―0で下した。終盤に小川（NECナイメヘン）がヘディングで決勝点を決めた。負傷明けの遠藤（リバプール）や冨安（アヤックス）が先発した日本は押し気味に進めたが、前半は決め手を欠いた。後