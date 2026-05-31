サッカー・キリンチャレンジカップ 日本代表 1ー0 アイスランド代表（31日、東京・MUFGスタジアム）日本代表（FIFAランク18位）はアイスランド（同75位）と対戦し、1ー0で勝利した。前半は久保建英（24）と中村敬斗（25）を中心に攻撃を見せたが惜しくもゴールはならず、スコアレスで折り返した。後半から入った小川航基（28）が42分にヘディングで決勝ゴール。MUFGスタジアムに集まった大観衆を熱狂させ、W杯前国内最終戦を