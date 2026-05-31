リングを彩った6人のラウンドガールよりも異色の存在感を放つ“圧巻美ボディ”。その普段ではありえない貴重な姿に「ラウンドガールより美ボディ」「この美人は誰？」「足なが！！」「まさかラウンドガールででるとは…」などファンが騒然となる一幕があった。【映像】ラウンドガールより“美ボディ”異色の女性タレント（全身）ファンを驚かせたのは、モデルやタレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”こと岡田紗佳。3