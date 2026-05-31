5月31日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）で、ロブチェンとのコンビで悲願のダービー初制覇を果たした松山弘平騎手。同日、JRA公式YouTubeチャンネルで公開されたジョッキーカメラ映像が、激闘の舞台裏と“ダービージョッキー”誕生の瞬間を克明に映し出し、大きな反響を呼んでいる。スタート前のゲートでは、「大丈夫よ〜」と優しくロブチェンに声をかける場面が収められていた。レースでは外目の中団付近で