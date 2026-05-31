5月31日JRAは、東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）の制裁内容を発表した。3着だったバステールに騎乗した川田将雅は、最後の直線コースで内側へ斜行したことにより、過怠金3万円の処分。被害馬は11番リアライズシリウスだった。【日本ダービー】松山弘平騎乗、ロブチェンが二冠達成…パントルナイーフが2着1番人気ロブチェンが制して二冠達成また、5着マテンロウゲイルに騎乗した横山和生も、最後の直線で外側へ