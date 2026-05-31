5月31日JRAは、東京競馬場で行われた目黒記念（G2・芝2500m）で、ファイアンクランツに騎乗して勝利したダミアン・レーン騎手に対し、最後の直線コースにおけるムチの使用について、過怠金7万円の処分を科したと発表した。【目黒記念】レーン騎乗ファイアンクランツが重賞初V…1番人気ウィクトルウェルスらとの接戦制すNHKマイルカップでも制裁なお、レーン騎手は5月10日に行われたNHKマイルカップでも、ロデオドライブに騎乗