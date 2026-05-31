5月31日、京都競馬場で行われた第10Rでタガノエルピーダ（団野大成騎手）は、最後の直線コースで外側に斜行したため、エコロブルーム（菱田裕二騎手）がつまずく事象が発生。この件について、団野大成騎手は、6月13日（土）から6月21日（日）まで9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止処分となった。