占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「軌道修正＆自己回復力運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？1位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）運気の変わり目。あなたを取り巻く環境もあなた自身の気持ちもガラッと変わっていきそう。これまでのやり方に別れを告げて、新しい道へ進んでいくことになるは