All About ニュース編集部が調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」「城崎温泉 西村屋本館」「有馬グランドホテル」です。「神戸北野ホテル」で五感を研ぎ澄ます美食の旅を編集部メンバー・Hが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」でした。 ・宿泊した部屋：スタンダードダブル・予約時の料金：2万3280円▼神戸に佇む、異国情緒あ