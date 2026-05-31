投資を始めたいけれど、「自分の収入や貯金で投資を始めても大丈夫なのか」と不安な人も多いでしょう。金融文筆家でAll Aboutマネーガイドの田代昌之さんに、初心者が確認したいポイントについて教えてもらいました。自分の収入や貯金で投資をはじめて大丈夫？投資は誰でも始められますが、まずはじめに確認しておきたいポイントがあります。【投資を始めても大丈夫？簡単チェックリスト】□生活費3〜6カ月分の貯金がある□数