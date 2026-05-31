中国外交部の報道官は5月31日の定例記者会見で、「王毅中国共産党中央政治局委員兼外交部長の招きに応じ、英国のクーパー外相が6月1日から3日まで中国を訪問し、第11回中英戦略対話を行う」と発表しました。（提供/CGTN Japanese）