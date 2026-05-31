5月の大型連休が終わり、気づけば次の祝日は7月までお預け。「どうして6月は祝日がないのだろう」。そう感じたことのある人は多いはずです。実は現在、年間を通して祝日がないのは6月と12月（※2019年以降）だけ。12月は冬休みがあるのに対し、6月は祝日ゼロで中休みがないため、日本人にとっては体感的に「最も疲れやすい月」とも言えます。歴史・文化・季節が複雑に絡み合った意外な背景を持つ“祝日ゼロの6月”について、「暮ら