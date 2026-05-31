2026年5月31日、北海道夕張市紅葉山の札幌方面に向かう道東道で、バイクの単独事故があり、運転していた60代の男性が死亡しました。31日午後3時40分すぎ、男性の後方を走行していたツーリング仲間から「バイクとガードロープがぶつかっている」と110番通報がありました。警察によりますと、現場は夕張インターチェンジから約1キロ手前、片側1車線の左カーブで、男性の運転するバイクが中央分離帯に