◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。試合後に壮行セレモニーが行われ、元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さんが花束を贈呈した。ベージュのジャケットに白いスカート姿の澤さんが花束贈呈のためにピッチ上に姿を