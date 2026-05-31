お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で“苦戦”していた芸人について語る場面があった。同イベントで司会を務めていた有吉だったが、お笑いタレント・はなわが前説を務めていた様子を舞台袖で見ていたという。しかし「エンタでやっていた『伝説の男』のダチョウさんバー