◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。試合後に壮行セレモニーが行われ、主将のMF遠藤航(33＝リバプール)がファン、サポーターにあいさつした。遠藤はボランチの位置で先発し、前半の45分間プレーした。セレモニーでは「皆さん、本日はW杯前最後の親善試合に足を運んで