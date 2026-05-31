６月１１日に開幕するサッカー北中米Ｗ杯に向けた日本代表の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）が３１日に行われ、１―０で勝利し、本戦前最後の公式戦を最高の形で終えた。Ｗ杯の１次リーグで対戦する欧州勢を想定した一戦。前半から日本代表のペースで試合を進めるも、ゴールを揺らすことができない。同４３分にはピンチとなったが、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）の好セーブもあり、０―０で折り返した。後半は最年長のＤ