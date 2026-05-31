◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川がゴールを決め１―０で勝利した。◆小川のコメント―苦しい時間のナイスゴール。「あれが自分のストロングポイントなんでそれを証明できて良かったなと思います」―６万人の国立が沸きました。Ｗ杯にむけてサポー