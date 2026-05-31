第７６回安田記念・Ｇ１は６月７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は昨年のダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３で重賞初制覇を飾り、今年に入って東京新聞杯、エプソムカップとＧ３を連勝中。２４年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念（６着）で１番人気に支持されるなど、早い時期から期待されていた素質馬が、ようやく軌道に乗ってきた。１