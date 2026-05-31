ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は「投資未経験でも気軽に始められる『ポイント投資』」について解説します。※写真はイメージです◆貯めたポイントを効率よく増やす“タイパ最強”の投資術買い物のついでにコツコツ貯める「ポイ活」。最近では、その貯まったポイントを原資にして資産運用を始める「ポイント投資」が大きな注目を集めています。現金を切