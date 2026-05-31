「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた壮行試合として行われ、日本はアイスランドに勝利した。今試合のみの限定招集となったＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は先発出場し、キャプテンマークを巻いてプレー。３バックの中央で相手の攻撃起点をつぶすなど、ゲームを組み立てた。前半１３分で、ＤＦ伊藤洋輝（バイエル