「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米３カ国Ｗ杯に向けた壮行試合として行われ、日本史上初５大会連続Ｗ杯代表に選出されたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は後半から途中出場した。後半７分にバックパスを奪われてヒヤリとする場面もあったが、後半１０分にクロスにボレーシュートを放ちスタジアムを沸かせた。後半３７分には久保に代わってキャプテンマークを巻いて、試合