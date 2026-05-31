「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）主役は充実一途のトロヴァトーレだ。東京新聞杯、エプソムＣで重賞２連勝を飾り、５歳春にして本格化ムードが漂う。昨年は１７着に大敗した一戦だが、当時とは勢いも完成度も違う。鹿戸師は「去年は折り合いが難しかった。ここ１年で成長したので今年は楽しみ」と１年前の雪辱に燃える。ルメールとのコンビ継続も心強い。Ｇ１初制覇へ、機は熟した。昨年２着のガイアフォースは７歳を迎えて