◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分にFW小川航基（28＝NEC）がヘディングゴールを決め、1―0で勝利した。森保監督はスタメン11人を試合終了までに全員交代。W杯本番を見据えて選手の状態を幅広くチェックした。「11人の交代枠を使いきりながら、コンセプトとしてみんなが戦