「宝塚記念・Ｇ１」（６月１４日、阪神）ＪＲＡは３１日、春のグランプリの登録馬を発表した。大阪杯、天皇賞・春を連勝中でファン投票１位に輝いたクロワデュノールが古馬王道路線での春３冠を目指してスタンバイ。昨年の覇者で大阪杯では２着に惜敗したメイショウタバルもリベンジへ闘志を燃やす。予定していた中東遠征を見送り、大阪杯に目標を切り替えたダノンデサイル。３着に終わったとはいえ、一度使われた上積みが見