インターファクス通信によると、ロシアの国営原子力企業ロスアトムのアレクセイ・リハチョフ社長は５月３０日、露軍が占拠するウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所に同日、ウクライナ軍の無人機攻撃があったと記者団に説明した。６号機のタービン建屋の壁に穴が開いたが、主要設備に損傷はなかったという。露当局によると、放射線量に異常はない。ウクライナ軍は攻撃を否定した。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエ