ＳＴＵ４８の石田千穂が３１日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで卒業公演を開催した。１期生としてのデビューから９年。全シングルで選抜入りし、３度センターに立ったエースが、笑顔で有終の美を飾った。同所は石田が初ソロコンサートを行ったゆかりある地。くしくもこの日は同所から目と鼻の先にある東京ドームで国民的グループ・嵐のラストライブが同時間帯で開催されていたため、メンバーが「皆さん、千穂さんカワイ