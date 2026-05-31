5月31日に投開票を迎えた新潟県知事選挙は現職の花角英世さんが新人2人を退け3期目の当選を確実にしました。午後8時すぎ、会場に姿をみせた現職の花角英世さんは支援者と3期目の当選を喜び合いました。3人による争いとなった選挙戦。2期8年の花角県政の評価や再稼働した東京電力・柏崎刈羽原発の地元同意の手法などをめぐり論戦が繰り広げられました。 花角さんは佐渡市出身の68歳。自民党本部をはじめ日本維新の会、国民民主