[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]日本代表が数的優位の時間帯に先制点を奪った。アイスランド代表は交代の時間制限を超過した影響で、一時的に10人となっていた。この試合では北中米ワールドカップでも採用される新競技規則が適用されている。新競技規則では交代で退く選手は第4審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出する必要があり、超過した場合は交代で退く選手はそのままピッチから去らなければ