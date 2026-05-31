[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。北中米ワールドカップ初戦を2週間後に控えた国内ラストマッチ。日本はこれまで通りに3-4-2-1のシステムを採用し、この試