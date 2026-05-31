[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]新競技規則を適用している日本代表対アイスランド代表で、アイスランドのスローインの時間制限違反で日本ボールに変わる事象が発生した。ワールドカップでも採用される新たなルールでは、スローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合に主審の5秒のカウントダウンが始まる。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相