現地時間5月29日。ダラス・マーベリックスのカイリー・アービングが『Twitch』配信し、ニューヨーク・ニックスがNBA最高の大舞台へ戻ってプレーするのが「楽しみ」と語った。 ニックスは6月4日（現地時間3日、日付は以下同）に幕を開ける「NBAファイナル2026」で、サンアントニオ・スパーズと対決する。「ニックスがファイナルへ進出するなんて最高さ…。ニューヨー