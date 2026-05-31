seizaが、2ndワンマンライブ『-New orbit-』を10月17日に下北沢 ADRIFTにて開催する。 （関連：TETORAにしか生み出せない予測不能な熱狂信念でぶつかり合い“デッカいTETORA”になった『エピソード0ツアー』） 今回の開催にあたり、seizaは「出会えた君と、これから出会う君へ。seizaとして初めてステージに立った瞬間の景色が、瞼の裏に焼き付いています。あの夜を一緒に過ごした君にも、まだ顔を知ら