【その他の画像・動画等を元記事で観る】 B’zの新曲「完全無欠」が2026日本テレビ系サッカーテーマソングになることが決定した。 ■フィールドに刻まれる選手達の情熱をB’zが熱唱！ あと11日で開幕する『FIFAワールドカップ2026』。それを彩るために書き下ろされた渾身の楽曲が「完全無欠」だ。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ…勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻ま