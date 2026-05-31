「FIFAワールドカップ2026」の開幕まであと11日。2026日本テレビ系サッカーテーマソングは、B’zの「完全無欠」。B’zが待望の新曲発表！新曲「完全無欠」は、2026日本テレビ系サッカーテーマソングとして「FIFAワールドカップ2026」を彩るために書き下ろされた渾身の楽曲。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ…勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた一曲。大会を彩るこ