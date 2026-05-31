将棋の第11期叡王戦第5局を制し、3連覇を達成した伊藤匠叡王が感想戦後に記者会見した。主な一問一答は以下のとおり。――本日の対局、先手番なら「相掛かり」で行こうというプランはありましたか？「きょうは振り駒でしたので、先後どちらも考えてはいたんですけど、先手ならやはり相掛かりで行こうかなとは決めていました。斎藤八段は結構何でも、どんな戦型でも指される印象なので、何を指されるか事前に決め打ちはしづら