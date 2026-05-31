◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に1―0で勝利した。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝点を挙げた。小川は決勝点のシーンを振り返り「あれが自分のストロングポイント、それを証明できて良かった」とうなずいた。続けてW杯に向けての意気