群馬県・伊勢崎オートレース場のナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は12Rで優勝戦（4100メートル＝8周）が行われ、高橋貢（54＝伊勢崎）が5連勝の完全Vを決めた。G1制覇は21年以来5年ぶり。この大会は11年ぶり6度目の優勝となった。スタート後にしっかりと伸びて1角を3番手で回った高橋貢。そのまま3角で先頭を奪い、追いすがる平田雅崇を並ばせることなく8周回を押し切った。平田は2着、3着は鈴木圭一郎だ