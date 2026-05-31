◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝弾。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕の