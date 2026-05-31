オーストリア・アルペン・オープンで欧州ツアー初優勝を果たし、トロフィーを手に笑顔の金子駆大＝シュワルツゼーライトGC（ゲッティ＝共同）男子ゴルフの欧州ツアー、オーストリア・アルペン・オープンは31日、オーストリア・キッツビューエルのシュワルツゼーライトGC（パー70）で最終ラウンドが行われ、23歳の金子駆大が67で回り、通算18アンダー、262で初優勝を果たした。インタビューで「もう本当に信じられない気持ち。ま