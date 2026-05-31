共同通信社が実施した新潟県知事選の出口調査によると、花角英世氏が東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認したことについて、約4割が反対と答えた。取り組んでほしい施策として「原発への対応」と回答したのは1割弱にとどまった。