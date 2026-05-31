◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同７５位のアイスランド代表に１―０で勝利し、Ｗ杯前最後の実戦を白星で飾った。＊＊＊＊日本代表のメンバー表に「冨安健洋」の名前がようやく戻ってきた。３バックの右で先発し、後半３８分まで出場。２４年６月１１日のＷ杯２次予選シリア戦以来、初めて冨安が日本代表としてピッチに立っ