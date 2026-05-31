サッカーW杯壮行試合サッカー日本代表は5月31日、国立競技場で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。本大会前最後の実戦を白星で飾り、直近の欧州勢との対戦では9戦負けなし。不敗神話を継続させた。日本は前半から久保建英、伊東純也、中村敬斗らが果敢にアイスランドゴールに迫ると、中村、冨安健洋に決定機が訪れたが決めきれず、無得点のまま後半へ