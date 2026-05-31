◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。小川航基が決勝点をマークした。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【６・０】遠藤、冨安、板倉にプレー時間を与えつつ、主力組のコンビネーションもテスト。うまくいかなかった部分も含め、収穫多数の９０分にＧＫ鈴木