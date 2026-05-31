【ミスタードーナツ】ではパッケージが目を引く「ドーナツ & ドリンク」が登場中。食感を伝えるユニークで可愛い商品名にも注目。ちょっと癒されたい時に選んでみませんか？ 今回は5月下旬に終売を迎えるドーナツに加え、9月下旬まで味わえるドリンクをご紹介します。 雲デザインの可愛いパッケージ入り！ エアリーを表現したような雲が描かれた紙パッケージ