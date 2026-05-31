◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。試合は、日本のキックオフでスタート。日本は前半で６本のシュートを放ったが得点に結びつかず、０―０で後半に入った。伊東、遠藤、上田、堂安が下がり、長友のほか、瀬古、小川、菅原が後半開始から途中出場した。