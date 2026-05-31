今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。新人の頃、3年目の先輩とペアになって仕事をしていたA子さん。先輩から色々なことを吸収しようと頑張っていましたが、数ヵ月も経つと、先輩の仕事のやり方に疑問を持ち始めます。モヤモヤしていたA子さんですが、そんなA子さんを救ってくれたのは、上司の一言でした──。 新人の頃 私が新人の頃の出来事です。配属された部署では、3年目の先輩とペアになっ